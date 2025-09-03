На свадьбе в Екатеринбурге разом отравились 15 человек, включая троих детей

На свадебном банкете в Екатеринбурге произошло массовое отравление гостей. У 15 человек, среди которых трое детей, появились симптомы острого кишечного расстройства через сутки после празднования. Об этом сообщает городской портал E1.RU.
Согласно информации издания, пострадавших доставили в местные больницы, и у большинства из них диагностировали норовирусную инфекцию. Одна из гостей рассказала, что в тяжелом состоянии находились семь человек, в то время как остальные получали амбулаторное лечение с вызовом скорой помощи на дом.
Представители заведения, где проходило торжество, отрицают свою причастность к инциденту и утверждают, что уведомление об отравлении поступило лишь через два дня после мероприятия. Молодоженам частично возместили стоимость банкета. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что информации о массовом заболевании нет, говорится в материале.
Российские туристы на египетском курорте Макади массово начали заболевать ротавирусом. У многих отдыхающих уже через несколько дней после приземления на территории страны проявились первые симптомы инфекции, сообщили СМИ. Как проявляется ротавирусная инфекция и как от нее защититься, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.