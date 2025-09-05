Baza: Питомцы блогера Эльдара Джарахова попали в «тюрьму» для собак в Чехове

Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в подмосковном питомнике в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После того как в Сети появилось видео с издевательствами над животными и фотографии псов, содержащихся в грязи и с признаками побоев, звезды отправились спасать своих питомцев.
Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Увидев, что животное прогрызло прутья клетки и они были в крови, певица приняла решение немедленно отправиться в питомник.
Джарахов, Мона и другие клиенты передержки утверждают, что нашли еще одно помещение, где животные содержатся в ужасных условиях. На место прибыли сотрудники полиции. Блогеры требуют закрыть питомник и привлечь владельцев к ответственности по статье «Жестокое обращение с животными», передает Telegram-канал Baza.
Еще один случай издевательства над животным произошел в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.