В горах Северной Осетии 18-летний парень сорвался в пропасть

Специалисты МЧС РФ совместно с полицейскими нашли тело погибшего 18-летнего молодого человека, сорвавшегося в пропасть в Ирафском районе Северной Осетии во время семейного отдыха. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в в пресс-службе регионального ведомства.
Уточняется, что он упал с высоты около 30 метров у водопада Байради.
— К работам от МЧС России привлекались девять специалистов и две единицы техники, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пострадавшие при обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике упали с высоты около четырех-семи метров, сообщил 8 августа Telegram-канал «112». По его данным, на данном фуникулере перевозят туристов на гору Малая Кизиловка.
Представители управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Кабардино-Балкарии уточнили, что инцидент произошел около 17:45 по московскому времени. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших. Кроме того, еще несколько туристов застряли на высоте.