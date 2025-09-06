В горах Северной Осетии 18-летний парень сорвался в пропасть

Представители управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Кабардино-Балкарии уточнили, что инцидент произошел около 17:45 по московскому времени. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших. Кроме того, еще несколько туристов застряли на высоте.