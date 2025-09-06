В Волжском велосипедист погиб в столкновении с мотоциклом

Трагедия случилась в пятницу, 5 сентября в Волжском Волгоградской области. Напротив мебельной фабрики на улице Логинова, 2 Г мотоциклист за рулем «Хонды» снес человека на велосипеде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. Обоих раскидало по дороге.
Приехавшая «скорая» забрала в больницу только водителя байка. Велосипедисту врачи уже ничем не могли помочь — он скончался мгновенно.
Еще один мотоциклист на «Хонде» в этот же день попал в ДТП в Михайловке — он столкнулся с «Фольксвагеном Поло». Как ни странно, в больнице оказался водитель автомобиля, а байкер серьезных травм не получил.