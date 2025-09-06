Ричмонд
Потеряла полмиллиона на бронировании отелей: новая уловка мошенников

Жительница Башкирии лишилась 560 тыс. рублей на бронировании отелей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате местная жительница лишилась 560 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников с бронированием отелей. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Всё началось с сообщения в мессенджере. Неизвестный предложил женщине легкий заработок — до 7,5 тыс. рублей в день за посещение сайтов. Сначала все работало: ей действительно платили небольшие суммы.

— Затем [жертве] предложили «бронировать» номера, пополняя счет на поддельном сайте. После первых выводов она стала вносить крупные суммы. Когда захотела вывести все, деньги «заморозили» и потребовали еще 100 тысяч рублей «для разблокировки». В итоге 560 тысяч рублей ушли мошенникам, — рассказали в правоохранительном ведомстве.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.