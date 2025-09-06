Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть жертвы

Один человек погиб, шестеро пострадали при наезде автомобиля на толпу на северо-западе Франции.

На северо-западе Франции ЧП — в толпу людей въехал автомобиль, уже известно о жертвах. Об инциденте сообщает местное агентство «Франс Пресс», ссылаясь на официальные данные местных властей.

Известно, что ЧП случилось 6 сентября на территории прибрежного города Пиру, который расположен в департаменте Манш. По данным местных СМИ, машина, в которой находилось два человека, врезалась в террасу пиццерии, где в этот момент находилось много людей.

«Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля», — передает «Франс Пресс».

Каких-либо других подробностей ЧП пока не сообщается.

Ранее KP.RU писал, что машина въехала в толпу в Новом Орлеане. Во время этого ЧП десять человек погибли еще 30 человек — пострадали.

Также два дня назад в Берлине автомобиль въехал в толпу людей, из-за этого пострадало несколько человек, в том числе — дети.