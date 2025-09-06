Самые страшные наезды на толпу в Европе. Справка

6 сентября во французском городе Пиру автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей рядом с террасой пиццерии. По информации AFP, в результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали. О том, что могло стать причиной наезда, пока не сообщается.
«МК» приводит список наиболее резонансных случаев наездов на толпу в Европе.
1. Ницца, Франция, 14 июля 2016 года. Во время празднования Дня взятия Бастилии 19-тонный грузовик целенаправленно врезался в толпу на Английской набережной. Водитель проехал около двух километров по пешеходной зоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
Число жертв: 86 погибших. Количество пострадавших: более 450 человек.
2. Берлин, Германия, 19 декабря 2016 года. Угонщик на угнанном грузовом автомобиле въехал на рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац. Нападавший был связан с «Исламским государством»*.
Число жертв: 12 погибших. Количество пострадавших: более 60 человек.
3. Барселона и Камбрильс, Испания, 17−18 августа 2017 года. В рамках серии скоординированных терактов фургон врезался в толпу людей на пешеходном бульваре Рамбла в Барселоне. Спустя несколько часов произошло повторное нападение в Камбрильсе. Ответственность также взяло на себя «Исламское государство»*.
Число жертв: 16 погибших (13 в Барселоне и 3 в Камбрильсе).Количество пострадавших: более 150 человек.
4. Лондон, Великобритания, 3 июня 2017 года. Трое террористов на арендованном фургоне совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту, после чего, вооруженные ножами, атаковали людей в районе Боро-Маркет.
Число жертв: 8 погибших. Количество пострадавших: более 48 человек.
5. Стокгольм, Швеция, 7 апреля 2017 года. Угонщик на угнанном грузовике врезался в толпу на главной пешеходной улице Дроттнинггатан, после чего врезался в универмаг Åhléns. Нападавший заявил о своей верности «Исламскому государству»*.
Число жертв: 5 погибших. Количество пострадавших: 14 человек.
Эти трагедии заставили власти европейских стран кардинально пересмотреть меры безопасности в общественных пространствах. Были установлены антитеррористические бетонные блоки, металлические столбы и другие защитные сооружения, особенно в местах массового скопления людей.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
