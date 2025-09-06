Самые страшные наезды на толпу в Европе. Справка

6 сентября 2025 года во французском городе Пиру автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей рядом с террасой пиццерии. По информации AFP, в результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали. О том, что могло стать причиной наезда, пока не сообщается.