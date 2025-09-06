В Минске под колеса авто попал несовершеннолетний на СПМ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса авто попал несовершеннолетний на средстве персональной мобильности (СПМ), сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня вечером 21-летний водитель автомобиля Suzuki, двигаясь по проспекту Газеты Правда, вблизи дома № 1, при повороте направо совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на средстве персональной мобильности не спешиваясь. Известно, что оба двигались на зеленый сигнал светофора.
Ребенок с телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает: перед тем, как пересечь проезжую часть, велосипедист или водитель средства персональной мобильности должен спешиться. Кроме того, детям до 14 лет запрещено управлять таким средством на дороге без сопровождения взрослого (за исключением жилых зон).-0-