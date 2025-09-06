В Минске под колеса авто попал несовершеннолетний на СПМ

По предварительной информации, сегодня вечером 21-летний водитель автомобиля Suzuki, двигаясь по проспекту Газеты Правда, вблизи дома № 1, при повороте направо совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на средстве персональной мобильности не спешиваясь. Известно, что оба двигались на зеленый сигнал светофора.