В одной из петербургских гостиниц нашли тело зарезанной школьницы

Тело девушки было найдено накануне. В СКР сообщили, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей ножом множественные удары, а также ранил себя. Подозреваемый сейчас находится в больнице.
«Следствием проведен осмотр места преступления, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточнили в комитете.
Как стало известно «Ъ-СПб», молодые люди познакомились несколько лет назад в интернете. Предполагаемый убийца является уроженцем Южно-Сахалинска, а сама погибшая проживала в Павловске. Трагедия произошла в гостинице In2it.