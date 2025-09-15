Ричмонд
В Омске не спасли мальчика, который выпал из окна восьмого этажа

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Om1 Омск

В Омске возбуждено уголовное дело после гибели 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Трагедия произошла утром 13 сентября на 3-й Любинской — ребёнок упал с восьмого этажа и скончался в больнице от полученных травм.

По данным следствия, в момент происшествия родители находились на работе, а дети оставались дома без присмотра. Мальчик самостоятельно открыл окно, на котором не было ограничителей, облокотился на москитную сетку и сорвался вниз.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». На месте трагедии проведён осмотр, ведутся допросы и другие следственные действия.

Следователи вновь призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и устанавливать на окна специальные фиксаторы.