Мужчина, который убил 9-летнюю девочку под Новосибирском, умер в тюрьме

Все эти действия супруги фиксировали на видео. Анну Голдину следствие обвинило в истязаниях (ст. 117 УК РФ), а ее мужа Олега — не только в истязаниях, но и в умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ).