Под Волгоградом хакер получил 5 лет колонии за оформление кредитов на других

Его признали виновным в преступлениях по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности), ч.ч. 1, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в крупном и особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024-го фигурант дела через открытые источники в интернете подбирал телефонные номера граждан и документы, удостоверяющие их личность. После этого волжанин оформлял в Сети на имя потерпевших кредиты, деньги он тратил на собственные нужды.
Ему одобрили займы на 2 млн рублей, фактически мужчина получил 1,9 млн рублей. Свою вину в содеянном он полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.