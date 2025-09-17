Под Волгоградом хакер получил 5 лет колонии за оформление кредитов на других

Установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024-го фигурант дела через открытые источники в интернете подбирал телефонные номера граждан и документы, удостоверяющие их личность. После этого волжанин оформлял в Сети на имя потерпевших кредиты, деньги он тратил на собственные нужды.