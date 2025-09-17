CNN: в Китае столкнулись два летающих автомобиля

Согласно CNN, две машины выполняли трюки высокой сложности в плотном строю и столкновение произошло из-за «недостаточного расстояния» между ними. У одной из машин поврежден фюзеляж, она загорелась при посадке, а пилот получил легкие травмы. Второй автомобиль приземлился без повреждений. Местные власти инициировали расследование случившегося, добавляет CNN.