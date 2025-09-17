CNN: в Китае столкнулись два летающих автомобиля

Авария произошла во вторник днем в Чанчуне (провинция Цзилинь), когда город готовился к пятидневному авиашоу, которое должно начаться в пятницу. Летающие автомобили, или электрические транспортные средства вертикального взлета и посадки (eVTOL), были разработаны компанией Xpeng Aeroht, дочерней фирмой китайского гиганта электромобилей Xpeng, передает CNN.
На видеозаписях, опубликованных в государственных СМИ Китая, видно, как из одного автомобиля вырываются клубы дыма, пока пожарные машины и машины скорой помощи мчатся к месту происшествия.
Согласно CNN, две машины выполняли трюки высокой сложности в плотном строю и столкновение произошло из-за «недостаточного расстояния» между ними. У одной из машин поврежден фюзеляж, она загорелась при посадке, а пилот получил легкие травмы. Второй автомобиль приземлился без повреждений. Местные власти инициировали расследование случившегося, добавляет CNN.
В прошлом году Коммунистическая партия Китая впервые упомянула «экономику малых высот» в своем ежегодном отчете о работе правительства. Пекин рассматривает этот нишевый рынок как новый двигатель роста, пишет CNN. Регулятор гражданской авиации Китая прогнозирует, что к 2025 году объем местного рынка низковысотной авиации достигнет 206 млрд долларов, а к 2035 году увеличится до 482 млрд долларов.