CNN: в Китае столкнулись два летающих автомобиля

Во вторник на репетиции авиашоу на северо-востоке Китая два летающих автомобиля врезались друг в друга, а один из пилотов получил ранение, сообщает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Авария произошла во вторник днем в Чанчуне (провинция Цзилинь), когда город готовился к пятидневному авиашоу, которое должно начаться в пятницу. Летающие автомобили, или электрические транспортные средства вертикального взлета и посадки (eVTOL), были разработаны компанией Xpeng Aeroht, дочерней фирмой китайского гиганта электромобилей Xpeng, передает CNN.

На видеозаписях, опубликованных в государственных СМИ Китая, видно, как из одного автомобиля вырываются клубы дыма, пока пожарные машины и машины скорой помощи мчатся к месту происшествия.

Согласно CNN, две машины выполняли трюки высокой сложности в плотном строю и столкновение произошло из-за «недостаточного расстояния» между ними. У одной из машин поврежден фюзеляж, она загорелась при посадке, а пилот получил легкие травмы. Второй автомобиль приземлился без повреждений. Местные власти инициировали расследование случившегося, добавляет CNN.

Как подчеркивает издание, транспортные средства eVTOL лежат в основе планов Китая по созданию «экономики малых высот» — сектора, который охватывает летающие такси, доставку грузов беспилотниками и другие функции в воздухе на высоте ниже 3000 метров.

В прошлом году Коммунистическая партия Китая впервые упомянула «экономику малых высот» в своем ежегодном отчете о работе правительства. Пекин рассматривает этот нишевый рынок как новый двигатель роста, пишет CNN. Регулятор гражданской авиации Китая прогнозирует, что к 2025 году объем местного рынка низковысотной авиации достигнет 206 млрд долларов, а к 2035 году увеличится до 482 млрд долларов.