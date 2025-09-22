Массовое ДТП произошло под Таганрогом на трассе «Новороссия»

Массовое ДТП произошло накануне, 21 сентября, на 63 километре трассы «Новороссия» в Ростовской области. По данным региональной Госавтоинспекции, 44-летний водитель битумовоза Volvo допустил наезд на стоящее авто Peugeot 307 под управлением 49-летнего автомобилиста.
Легковушка от удара по инерции наехала на JAC, стоящий рядом. За рулём находился 43-летний водитель. Никто из автомобилистов не обратился за медицинской помощью. Машины получили сильные механические повреждения, один автомобиль буквально сплющился в результате аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.