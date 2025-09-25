В Ростовской области главу фирмы заподозрили в неуплате 129 млн рублей налогов

В Ростовской области директора строительной компании заподозрили в неуплате более 129 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Подозреваемый — директор коммерческой организации, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным следствия, схема уклонения от налогов действовала с 2021 по 2022 год. Застройщик создал фиктивный документооборот с фирмами-однодневками и вносил в отчетность ложные сведения. Это позволило незаконно занизить налоговые обязательства.
Нарушение выявили сотрудники межрайонной инспекции ФНС. Оперативное сопровождение уголовного дела ведут представители УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Дело расследуется по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
