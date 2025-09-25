В Ростовской области главу фирмы заподозрили в неуплате 129 млн рублей налогов

Подозреваемый — директор коммерческой организации, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным следствия, схема уклонения от налогов действовала с 2021 по 2022 год. Застройщик создал фиктивный документооборот с фирмами-однодневками и вносил в отчетность ложные сведения. Это позволило незаконно занизить налоговые обязательства.