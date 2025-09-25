Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому.