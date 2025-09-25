Ричмонд
Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Олигарха Владимира Плахотнюка доставили из Греции в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Sputnik Молдова/Telegram

Власти заранее ограничили доступ в аэропорт Кишинева, чтобы избежать любых возможных провокаций. Плахотнюка вывели из самолета в наручниках и сразу у трапа посадили в спецавтомобиль, а затем отвезли в СИЗО № 13.

Местные СМИ утверждают со ссылкой на источники в изоляторе, что олигарха могут разместить в той же камере, которую в прошлом занимал бывший премьер-министр Влад Филат.

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе из банковской системы миллиарда долларов. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на его заочный арест. В июле бизнесмена арестовали в Греции, в августе Афины одобрили запрос на его экстрадицию.