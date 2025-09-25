Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимского детектива оштрафовали на 100 тысяч за скрытое наблюдение

Суд оштрафовал частного сыщика из Уфы за негласную слежку по заказу клиента.

Источник: Комсомольская правда

Частный детектив из Уфы был осужден за незаконную слежку. Советский районный суд вынес решение о назначении ему штрафа в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом распространило региональное управление ФСБ.

В материалах суда указывается, что детектив приобрел через маркетплейс Ozon специальный GPS-трекер, способный вести скрытую аудиозапись и отслеживать местоположение. Это устройство он тайно установил на автомобиль Lexus RX350 мужчины, за которым велось наблюдение по просьбе клиента. Трекер был закреплен в районе заднего правого колеса.

Помимо этого, детектив получил доступ к видеокамере на доме, где проживал объект слежки, и фиксировал время его выхода и возвращения. Таким способом он собрал конфиденциальные сведения о личной и семейной жизни уфимца. За свою работу детектив получил от заказчика 214 тысяч рублей.

В суде уфимец полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Изъятое следящее устройство по решению суда было уничтожено. Потерпевший в заседаниях не участвовал, но сообщил, что не имеет претензий к детективу, поскольку ему компенсировали ущерб и принесли извинения.

Судья принял во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, активно способствовал раскрытию нарушения, а также учел его положительные характеристики и ведомственные награды.

Отдельно отмечается, что в отношении заказчика этой слежки было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.