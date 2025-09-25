Уфимского детектива оштрафовали на 100 тысяч за скрытое наблюдение

Частный детектив из Уфы был осужден за незаконную слежку. Советский районный суд вынес решение о назначении ему штрафа в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом распространило региональное управление ФСБ.
В материалах суда указывается, что детектив приобрел через маркетплейс Ozon специальный GPS-трекер, способный вести скрытую аудиозапись и отслеживать местоположение. Это устройство он тайно установил на автомобиль Lexus RX350 мужчины, за которым велось наблюдение по просьбе клиента. Трекер был закреплен в районе заднего правого колеса.
Помимо этого, детектив получил доступ к видеокамере на доме, где проживал объект слежки, и фиксировал время его выхода и возвращения. Таким способом он собрал конфиденциальные сведения о личной и семейной жизни уфимца. За свою работу детектив получил от заказчика 214 тысяч рублей.
В суде уфимец полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Изъятое следящее устройство по решению суда было уничтожено. Потерпевший в заседаниях не участвовал, но сообщил, что не имеет претензий к детективу, поскольку ему компенсировали ущерб и принесли извинения.
Судья принял во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, активно способствовал раскрытию нарушения, а также учел его положительные характеристики и ведомственные награды.
Отдельно отмечается, что в отношении заказчика этой слежки было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству.
