Уфимского детектива оштрафовали на 100 тысяч за скрытое наблюдение

Помимо этого, детектив получил доступ к видеокамере на доме, где проживал объект слежки, и фиксировал время его выхода и возвращения. Таким способом он собрал конфиденциальные сведения о личной и семейной жизни уфимца. За свою работу детектив получил от заказчика 214 тысяч рублей.