Житель Башкирии зарезал, задушил и сжег пенсионера

Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины по статье «убийство с целью скрыть другое преступление». По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2012 года пьяный мужчина решил похитить чужое имущество. Он незаконно проник в частный дом пенсионера, проживающего в Белорецке. Будучи обнаруженным на месте преступления, он нанес хозяину жилища не менее двух ударов ножом в живот, после чего задушил его.