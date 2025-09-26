Житель Башкирии зарезал, задушил и сжег пенсионера

Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины по статье «убийство с целью скрыть другое преступление». По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2012 года пьяный мужчина решил похитить чужое имущество. Он незаконно проник в частный дом пенсионера, проживающего в Белорецке. Будучи обнаруженным на месте преступления, он нанес хозяину жилища не менее двух ударов ножом в живот, после чего задушил его.
Чтобы скрыть следы убийства, мужчина открыл конфорки на газовой плите, закинул в помещение непотушенную сигарету и сбежал. В доме начался пожар.
«Проведенными тогда следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установить лицо, совершившее преступление, не удалось. В 2025 году следователями и криминалистами повторно изучены материалы дела, допрошены свидетели, в том числе с использованием психофизиологического исследования с применением полиграфа. В результате один из свидетелей под тяжестью собранных доказательств сознался в убийстве мужчины, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. Благодаря работе следователей была восстановлена полная картина преступления», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Подсудимый признал вину частично, ранее был судим за кражи и грабежи. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Ранее в Башкирии в лобовом столкновении погибли два человека.