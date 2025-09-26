16 лет колонии за убийство пенсионера и поджог дома получил житель Башкирии

Верховный суд Республики Башкирии вынес окончательный приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве, которое было совершено еще в 2012 году. Преступление квалифицировали как убийство с целью сокрытия кражи.
Суд установил, что в феврале 2012 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в частный дом пенсионера в Белорецке, чтобы обокрасть его. Когда хозяин застал его на месте преступления, мужчина вспорол его живот, а затем задушил.
Чтобы скрыть следы, преступник открыл газовые конфорки, бросил в доме тлеющую сигарету и скрылся, что привело к пожару.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый лишь частично признал свою вину. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за кражи и грабежи. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, передает СУ СКР по Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.