Жительницу Ростовской области задержали после поножовщины

Жительница Дона во время ссоры напала с ножом на сожителя.

Источник: Комсомольская правда

33-летнюю жительницу Ростовской области задержали после нападения с ножом на сожителя. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из районов региона. Сначала полицейские получили сообщение из больницы о том, что к ним поступил молодой человек с ножевым ранением. Позже была задержана его сожительница.

Женщина призналась полицейским, что ссора с возлюбленным у нее произошла дома. Из-за чего именно был конфликт, неизвестно. По словам задержанной, после обидных слов она схватила нож и бросилась на мужчину. Пострадавший в итоге попал в больницу.

В отношении подозреваемой завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Женщина находится под стражей.

