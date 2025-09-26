Жительницу Ростовской области задержали после поножовщины

33-летнюю жительницу Ростовской области задержали после нападения с ножом на сожителя. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в одном из районов региона. Сначала полицейские получили сообщение из больницы о том, что к ним поступил молодой человек с ножевым ранением. Позже была задержана его сожительница.
Женщина призналась полицейским, что ссора с возлюбленным у нее произошла дома. Из-за чего именно был конфликт, неизвестно. По словам задержанной, после обидных слов она схватила нож и бросилась на мужчину. Пострадавший в итоге попал в больницу.
В отношении подозреваемой завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Женщина находится под стражей.
Подпишись на нас в Telegram.