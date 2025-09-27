Ростовчанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но потерял миллион

В один из отделов полиции Ростова обратился местный житель. Он рассказал, что потерял крупную сумму при покупке электронных денежных средств. Мужчина пояснил: он нашел в интернете объявление о заработке на криптовалюте и оставил свои данные. Спустя время с ним связался неизвестный, который предложил помощь.
Незнакомец убедил будущую жертву, что чем больше будет вложено денег, тем выше окажется прибыль. Ростовчанин следовал всем инструкциям. Сначала перевел личные сбережения, а после оформил кредит. Его мужчина также отправил незнакомцу.
Когда обещанная прибыль так и не поступила на счет, а собеседник перестал выходить на связь, дончанин понял, что стал жертвой обмана.
— Сумма ущерба превысила миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправным действиям, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
