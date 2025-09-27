Ростовчанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но потерял миллион

В один из отделов полиции Ростова обратился местный житель. Он рассказал, что потерял крупную сумму при покупке электронных денежных средств. Мужчина пояснил: он нашел в интернете объявление о заработке на криптовалюте и оставил свои данные. Спустя время с ним связался неизвестный, который предложил помощь.