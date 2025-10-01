В милиции сказали белорусам, как можно вычислить мошеннический аккаунт

В Беларуси правоохранители запустили чат-бот для определения мошеннических аккаунтов, сообщил телеграм-канал «Милиция Минщины».
Так, сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности Минской области был разработан специальный чат-бот (@ borisovstopscam_bot), который позволяет вычислить в социальный сетях или мессенджерах мошеннический аккаунт. При загрузке ссылки или поисковом запросе чат-бот устанавливает принадлежность аккаунта к мошенническим действиям.
Кроме того, если изначально ссылки не оказывается в базе, то данные еще модераторами проверяются в ходе ручной проверки.
— Спустя время после запроса придет соответствующее уведомление от чат-бота о результатах проверки, — прокомментировали в пресс-службе.
