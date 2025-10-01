В милиции сказали белорусам, как можно вычислить мошеннический аккаунт

Так, сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности Минской области был разработан специальный чат-бот (@ borisovstopscam_bot), который позволяет вычислить в социальный сетях или мессенджерах мошеннический аккаунт. При загрузке ссылки или поисковом запросе чат-бот устанавливает принадлежность аккаунта к мошенническим действиям.