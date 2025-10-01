Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В милиции сказали белорусам, как можно вычислить мошеннический аккаунт

Милиция Беларуси запустила чат-бот для вычисления аккаунтов мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси правоохранители запустили чат-бот для определения мошеннических аккаунтов, сообщил телеграм-канал «Милиция Минщины».

Так, сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности Минской области был разработан специальный чат-бот (@ borisovstopscam_bot), который позволяет вычислить в социальный сетях или мессенджерах мошеннический аккаунт. При загрузке ссылки или поисковом запросе чат-бот устанавливает принадлежность аккаунта к мошенническим действиям.

Кроме того, если изначально ссылки не оказывается в базе, то данные еще модераторами проверяются в ходе ручной проверки.

— Спустя время после запроса придет соответствующее уведомление от чат-бота о результатах проверки, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее МВД Беларуси запустило чат-бот в Telegram для связи с милицией.

Еще в МВД сказали, что трое могилевчан могут получить по 20 лет тюрьмы, поработав две недели.

И мы писали, что минчанин погиб из-за упавшей на него люминесцентной лампы: «Хотел помочь жене на работе».