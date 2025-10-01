Газ взорвался в кафе в Дагестане, пострадали четыре человека

Ранее стало известно о взрывах и звуках стрельбы в северной части Мюнхена, есть один погибший. По данным СМИ, именно он заложил взрывчатку в доме своих родителей, подорвал её и свёл счёты с жизнью. Позже выяснилось, что подрывник расставил мины-ловушки по собственному жилищу, в связи с чем потребовалось эвакуировать мирных жителей. На фоне эти событий власти города приостановили проведение фестиваля «Октоберфест».