ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине координат ПВО

В Крыму арестован агент украинской военной разведки. Он не только передал ВСУ координаты российских систем ПВО, но и готовил теракт на полуострове.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По подозрению в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины в Крыму задержан 54-летний гражданин России. Он передавал координаты позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 и готовил диверсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, мужчина отправил через мессенджер WhatsApp фото- и видеоматериалы с дислокацией двух комплексов С-300, указав их точные координаты. Также по заданию своего куратора он изъял из схрона компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

У задержанного изъято более одного килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор.

Мужчина уже дал признательные показания и рассказал о работе на украинские спецслужбы. В настоящее время он находится под стражей.