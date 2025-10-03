ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине координат ПВО

По подозрению в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины в Крыму задержан 54-летний гражданин России. Он передавал координаты позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 и готовил диверсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, мужчина отправил через мессенджер WhatsApp фото- и видеоматериалы с дислокацией двух комплексов С-300, указав их точные координаты. Также по заданию своего куратора он изъял из схрона компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.
У задержанного изъято более одного килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор.
Мужчина уже дал признательные показания и рассказал о работе на украинские спецслужбы. В настоящее время он находится под стражей.