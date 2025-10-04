Юг Волгограда задыхается из-за горящего мусора

В субботу, 4 октября, жители юга Волгограда сообщают о едком дыме, который окутал Красноармейский. В районе вспыхнуло сразу два пожара, и в обоих случаях горел строительный мусор. Первый случился в промзоне на границе с Кировским, второе возгорание спустя час произошло в районе станции Керамическая.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, первый пожар уже ликвидировали, его площадь составила 3000 квадратных метров. Со вторым сейчас борются пожарные расчеты, огонь локализовали на площади 1000 квадратов.
Жителям Красноармейского стоит закрыть окна, в районе сильного задымления лучше отложить прогулки или дышать через маску или мокрую ткань. Содержащиеся в воздухе вещества могут быть опасными для здоровья.