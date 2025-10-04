Юг Волгограда задыхается из-за горящего мусора

В субботу, 4 октября, жители юга Волгограда сообщают о едком дыме, который окутал Красноармейский. В районе вспыхнуло сразу два пожара, и в обоих случаях горел строительный мусор. Первый случился в промзоне на границе с Кировским, второе возгорание спустя час произошло в районе станции Керамическая.