Мотоциклист погиб после дорожной аварии на ж/д площадке в Ростовской области

В Ростовской области 29-летний мотоциклист погиб после дорожной аварии. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
ДТП случилось около 15:40 в районе хутора Морской Чулек, на железнодорожной площадке. Предварительно, водитель «Урала» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бетонный забор.
— Мотоциклист погиб на месте до прибытия скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства случившегося, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Владельцам мототехники и автомобилей напоминают: на дорогах нужно быть осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Мотоциклистам следует использовать защитное снаряжение.
