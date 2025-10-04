Ричмонд
Мотоциклист погиб после дорожной аварии на ж/д площадке в Ростовской области

Смертельная авария произошла в районе донского хутора Морской Чулек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 29-летний мотоциклист погиб после дорожной аварии. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 15:40 в районе хутора Морской Чулек, на железнодорожной площадке. Предварительно, водитель «Урала» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бетонный забор.

— Мотоциклист погиб на месте до прибытия скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства случившегося, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Владельцам мототехники и автомобилей напоминают: на дорогах нужно быть осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Мотоциклистам следует использовать защитное снаряжение.

