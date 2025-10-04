Discord заявил об утечке данных и документов большого числа пользователей

Как известно, 4 октября злоумышленники взломали подрядчика Discord, отвечающего за безопасность в системе. Как итог, в Сеть утекли данные ряда пользователей. В том числе их имена, никнеймы, электронные почты и даже последние цифры банковских карт. Кроме того, преступники получили доступ к некоторым фото паспортов. Те требовались для подтверждения возраста.