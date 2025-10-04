Discord заявил об утечке данных и документов большого числа пользователей

Платформа Discord официально подтвердила заявления об утечке данных и документов множества пользователей из-за взлома подрядчика. Соответствующее сообщение опубликовано на официальных ресурсах мессенджера.
Как известно, 4 октября злоумышленники взломали подрядчика Discord, отвечающего за безопасность в системе. Как итог, в Сеть утекли данные ряда пользователей. В том числе их имена, никнеймы, электронные почты и даже последние цифры банковских карт. Кроме того, преступники получили доступ к некоторым фото паспортов. Те требовались для подтверждения возраста.
Однако компания уверяет, что все этим ограничилось. Якобы полные данные, например, номера карт, мошенники не заполучили. Дополнительный аудит мер безопасности уже проведен.
Еще один инцидент, связанный с хакерами, недавно произошел в США. Там интернет-преступники взломали устройства с программным обеспечением Cisco. Причем атаке подверглись гаджеты, которыми пользовались в американском правительстве.