На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублей

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для возбуждения дела стали материалы прокуратуры Волжского, которая проверила расходование средств на капремонт МОУ СШ № 32 «Эврика-развитие».
— В декабре 2023 года между школой и ООО «Азимут» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания школы. В нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%. В результате заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн. рублей переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы по своему усмотрению, — пояснила официальный представитель прокуратуры региона.
В главке МВД уточнили, что бизнесмен по сути потратил выделенный его фирме аванс на свои нужды.
По материалам прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками Волжского отдела УФСБ по региону и ОЭБ и ПК УМВД России по Волжскому, в отношении генерального директора ООО «Азимут» Кирилла Шорохова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 42-летний фигурант заключен под стражу.
В ГУ МВД по Волгоградской области, комментируя это дело, подчеркнули, что из-за сорванного ремонта около тысячи детей не смогли начать учебный год в стенах родной школы.
Между тем, напомним, как сообщало V102.RU, летом этого года тревогу в связи с затянувшимся ремонтом школу забили родители детей, обучающихся в школе № 32. Они возмутились тем, что один из корпусов школы уже второй год находится в состоянии замороженной реконструкции. При этом власти города собирались закрывать на ремонт и второй корпус. Волжане переживали, что детям придется учиться в других школах, а также волновались, что и ремонт второго корпуса замрет на неопределенное время.
В администрации Волжского в июле подтвердили, что детей на время реконструкции здания переведут в школу № 17. При этом здесь признали, что расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком и нашли нового. Закончить капремонт корпусов «Эврики-развития» чиновники обещали к 31 декабря 2025 года.