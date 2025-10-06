На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублей

Между тем, напомним, как сообщало V102.RU, летом этого года тревогу в связи с затянувшимся ремонтом школу забили родители детей, обучающихся в школе № 32. Они возмутились тем, что один из корпусов школы уже второй год находится в состоянии замороженной реконструкции. При этом власти города собирались закрывать на ремонт и второй корпус. Волжане переживали, что детям придется учиться в других школах, а также волновались, что и ремонт второго корпуса замрет на неопределенное время.