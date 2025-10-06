Ричмонд
Три дрона ВСУ попытались ударить по предприятию в Тюмени

Три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвредили на территории одного из предприятий в микрорайоне Антипино в Тюмени. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обломки вражеских беспилотников обнаружили вечером, после чего на месте прибыли представители экстренных служб. Предприятие работает без перебоев, в результате случившегося повреждения нет.

— Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено, — передает официальный Telegram-канал правительства Тюменской области.

Утром Министерство обороны отчиталось, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 251 беспилотник. Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи.