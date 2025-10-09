Ричмонд
Появились кадры пожара в омской медсанчасти

Задымление началось в перевязочной.

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила в четверг, 19 октября 2025 года, что в среду, 8 октября, около 15 часов поступил сигнал о пожаре в медучреждении. Как заявляется, произошло задымление в перевязочной медсанчасти, расположенной в Ленинском административном округе.

По данным регионального МЧС, охраннику больницы удалось сбить пламя огнетушителем.

«Как только получил сигнал на пульт управления, побежал к кабинету посмотреть, что случилось. Из двери уже шел дым. Администрация начала выводить пациентов на улицу, а я взял порошковые огнетушители и начал тушить очаг возгорания. Первичные средства пожаротушения у нас всегда в исправном состоянии и в доступности. Двумя огнетушителями я справился, удалось не допустить развития пожара. Всё очень быстро происходило, почти сразу же приехали пожарные», — рассказал охранник медсанчасти Сергей Макаров.

Пока охранник занимался тушением, персонал медсанчасти эвакуировал в безопасное место 16 пациентов. Всего на улицу вышли 23 человека вместе с медработниками.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые убедились, что огонь потушен, тления нет. В результате пожара в кабинете медсанчасти повреждена бактерицидная лампа на площади в один квадрат, закопчены стены перевязочной.

Как отмечается, в медучреждениях Омской области это единственное происшествие с начала года.