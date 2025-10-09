Появились кадры пожара в омской медсанчасти

«Как только получил сигнал на пульт управления, побежал к кабинету посмотреть, что случилось. Из двери уже шел дым. Администрация начала выводить пациентов на улицу, а я взял порошковые огнетушители и начал тушить очаг возгорания. Первичные средства пожаротушения у нас всегда в исправном состоянии и в доступности. Двумя огнетушителями я справился, удалось не допустить развития пожара. Всё очень быстро происходило, почти сразу же приехали пожарные», — рассказал охранник медсанчасти Сергей Макаров.