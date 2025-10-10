В Пермском крае пожарные спасли 7 детей и 6 взрослых из горящей многоэтажки

Пожарные спасли 7 детей и 6 взрослых из горящего многоэтажного дома в Пермском крае, сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошёл вечером 9 октября в Краснокамске на улице 50 лет Октября. Прибывшие на место происшествия пожарные (14 огнеборцев) установили, что горит трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже.
Как уточняет МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание светильника, после чего в квартире загорелся натяжной потолок. В это время там была 15-летняя девочка, а её мама ушла в магазин.
Женщина пыталась добраться до дочери, но не смогла из-за сильного дыма. Она сказала пожарным, где находится её дочь. Огнеборцы добрались до девочки и вызволили её из горящей квартиры. Они спасли и других детей, а также взрослых.
«Благодаря решительным действиям пожарных — спасены 13 человек, в том числе 7 детей. До прибытия пожарной охраны самостоятельно вышли на улицу 40 жильцов. На пожаре погибших и травмированных нет», — рассказали в МЧС Пермского края.
Итоговая площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь повредил мебель в квартире.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — уточнили в региональном МЧС.