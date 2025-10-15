Два человека пострадали в ДТП за день в Хабаровском крае

За сутки на дорогах Хабаровского края произошло два ДТП. Два человека получили травмы. Сотрудники ГАИ подвели итоги дежурных суток и рассказали, сколько водителей нарушили правила. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным краевой Госавтоинспекции, за 14 октября в регионе зарегистрировано два ДТП. В одном случае пострадал пассажир, во втором при столкновении машин травмы получили участники аварии.
За день сотрудники ГАИ выявили 340 нарушений правил дорожного движения. На дорогах края задержаны 13 человек, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Четверо из них — в Хабаровске.
Кроме того, 19 водителей находились за рулем, не имея права управления транспортом. Еще 30 автомобилистов проигнорировали правила проезда пешеходных переходов, половина таких случаев — в краевой столице.
Не обошлось и без нарушителей среди самих пешеходов. 14 человек переходили дорогу в неположенных местах, двое из них — в Хабаровске.