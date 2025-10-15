Уфимцу вынесли приговор за ДТП в состоянии опьянения

Как было установлено в суде, вечером 3 декабря 2024 года, будучи нетрезвым, подсудимый, управляя KIA Rio, на улице Сельская Богородская, объезжая аварию, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Terrano. Кроссовер отбросило в стоявших на проезжей части участников ДТП и инспектора ГИБДД.