Уфимцу вынесли приговор за ДТП в состоянии опьянения

Калининский райсуд Уфы приговорил 38-летнего уфимца к 6,% годам лишения свободы, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, суд также запретил ему 2,5 года управлять автомобилями и обязал выплатить 1,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Как было установлено в суде, вечером 3 декабря 2024 года, будучи нетрезвым, подсудимый, управляя KIA Rio, на улице Сельская Богородская, объезжая аварию, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Terrano. Кроссовер отбросило в стоявших на проезжей части участников ДТП и инспектора ГИБДД.

В результате происшествия пострадали четверо человек, один из которых скончался в больнице, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Осужденный признал вину.