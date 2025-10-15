Уфимцу вынесли приговор за ДТП в состоянии опьянения

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, суд также запретил ему 2,5 года управлять автомобилями и обязал выплатить 1,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.
Как было установлено в суде, вечером 3 декабря 2024 года, будучи нетрезвым, подсудимый, управляя KIA Rio, на улице Сельская Богородская, объезжая аварию, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Terrano. Кроссовер отбросило в стоявших на проезжей части участников ДТП и инспектора ГИБДД.
В результате происшествия пострадали четверо человек, один из которых скончался в больнице, а другой получил тяжкий вред здоровью.
Осужденный признал вину.