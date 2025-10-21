В Бурятии женщина пять месяцев получала пенсию умершей соседки

В Бурятии раскрыто необычное преступление. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, местная жительница целых пять месяцев забирала себе пенсию умершей соседки.
— Как установили полицейские, 32-летняя женщина, ранее имевшая судимость, помогала супругу умершей в организации похорон. Во время подготовки к погребению пенсионер передал ей банковскую карту покойной, чтобы проверить остаток средств. Проверив баланс и не обнаружив на счете денег, подозреваемая вернула карту вдовцу, но успела привязать банковский счет к своему мобильному приложению, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Когда на карту начали поступать ежемесячные пенсионные начисления, женщина стала снимать деньги. С мая по сентябрь ей удалось похитить более 48 тысяч рублей. Кроме того, используя персональные данные умершей, она оформила несколько микрозаймов, по одному из которых впоследствии образовалась просрочка платежа.
Следователи завели уголовное дело о краже с банковского счета. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
