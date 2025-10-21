В Бурятии женщина пять месяцев получала пенсию умершей соседки

Когда на карту начали поступать ежемесячные пенсионные начисления, женщина стала снимать деньги. С мая по сентябрь ей удалось похитить более 48 тысяч рублей. Кроме того, используя персональные данные умершей, она оформила несколько микрозаймов, по одному из которых впоследствии образовалась просрочка платежа.