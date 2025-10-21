Ричмонд
В Красноярском крае женщина погибла при пожаре из-за отопительного котла

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в поселке Новоангарск Мотыгинского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

Источник: НИА Красноярск

Возгорание началось около 9:30 утра. На момент прибытия пожарных одна квартира была полностью охвачена огнем, из второй квартиры эвакуировались пять человек. Внутри горевшей квартиры была обнаружена погибшая женщина, сообщают в МЧС по краю.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрическом отопительном котле. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 130 м² к 16:40.

МЧС России напоминает жителям о правилах пожарной безопасности. Нужно следить за состоянием электроприборов, обращаться к специалистам при обнаружении неисправностей и устанавливать пожарные извещатели для своевременного оповещения о возгорании.