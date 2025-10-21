В Красноярском крае женщина погибла при пожаре из-за отопительного котла

Возгорание началось около 9:30 утра. На момент прибытия пожарных одна квартира была полностью охвачена огнем, из второй квартиры эвакуировались пять человек. Внутри горевшей квартиры была обнаружена погибшая женщина, сообщают в МЧС по краю.