При пожаре квартиры в Микашевичах работники МЧС эвакуировали шесть человек, включая ребенка

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Спасателям поступило сообщение о загорании в квартире девятиэтажного жилого дома. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдался дым из окна квартиры на седьмом этаже. Хозяйка и ее знакомый самостоятельно покинули жилое помещение. После осмотра медиками они были госпитализированы.