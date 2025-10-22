При пожаре квартиры в Микашевичах работники МЧС эвакуировали шесть человек, включая ребенка

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС эвакуировали шесть человек, включая ребенка, при пожаре квартиры в Микашевичах. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Спасателям поступило сообщение о загорании в квартире девятиэтажного жилого дома. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдался дым из окна квартиры на седьмом этаже. Хозяйка и ее знакомый самостоятельно покинули жилое помещение. После осмотра медиками они были госпитализированы.
Огнеборцы с вышерасположенных этажей эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка. Медпомощь им не потребовалась.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. -0-