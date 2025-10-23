ФСБ задержала в Карелии пособника спецслужб Украины

Как установили в ведомстве, задержанный инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По заданию своего куратора он собирал информацию о расположении российских войск в регионе. Он также изучил местность возле одного из железнодорожных мостов, где планировалось совершить террористический акт.