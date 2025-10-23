ФСБ задержала в Карелии пособника спецслужб Украины

Как установили в ведомстве, задержанный инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По заданию своего куратора он собирал информацию о расположении российских войск в регионе. Он также изучил местность возле одного из железнодорожных мостов, где планировалось совершить террористический акт.
Мужчина уже признал свою вину. Следственным отделом регионального управления ФСБ против него возбуждено уголовное дело по статье «Содействие диверсионной деятельности». Решением суда он отправлен под арест.
В связи с инцидентом ФСБ вновь обратилась к гражданам с призывом сохранять бдительность. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают использовать социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России и напомнили о строгой уголовной ответственности за подобные действия.