Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала в Карелии пособника спецслужб Украины

В Карелии задержан украинский агент, который через Telegram передавал сведения о дислокации российских подразделений и проводил разведку железнодорожного моста. Фигурант признал свою вину и заключен под стражу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карелии 44-летнего гражданина России по подозрению в государственной измене в форме содействия диверсионной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как установили в ведомстве, задержанный инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По заданию своего куратора он собирал информацию о расположении российских войск в регионе. Он также изучил местность возле одного из железнодорожных мостов, где планировалось совершить террористический акт.

Мужчина уже признал свою вину. Следственным отделом регионального управления ФСБ против него возбуждено уголовное дело по статье «Содействие диверсионной деятельности». Решением суда он отправлен под арест.

В связи с инцидентом ФСБ вновь обратилась к гражданам с призывом сохранять бдительность. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают использовать социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России и напомнили о строгой уголовной ответственности за подобные действия.