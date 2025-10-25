Водитель «Жигулей» без прав погибла в ДТП в Тайшетском районе

IrkutskMedia, 25 октября. Смертельное ДТП произошло в Тайшетском районе накануне, 24 октября. Авария случилась на 4-м км дороги Квиток-Борисово, около деревни Коновалово. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области.
Предварительно, 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справилась с управлением и съехала с дороги, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Водитель погибла на месте происшествия до прибытия медиков. Как установили правоохранители, женщина не имела водительских прав. Сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой будет дана правовая оценка.
