Водитель «Жигулей» без прав погибла в ДТП в Тайшетском районе

Предварительно, 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справилась с управлением и съехала с дороги, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Водитель погибла на месте происшествия до прибытия медиков. Как установили правоохранители, женщина не имела водительских прав. Сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой будет дана правовая оценка.