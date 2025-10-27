Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушено 18 пожаров, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланске огонь повредил жилой дом на площади 20 кв. м. В результате пожара погибла женщина.

Источник: НИА Красноярск

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Минусинске по той же причине загорелась баня. Огонь охватил 16 кв. м, пожар ликвидировали семь человек с использованием двух единиц техники.

Силы и средства МЧС России также четыре раза выезжали на оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

На акваториях зарегистрировано одно происшествие: в протоке Енисея у села Селиваниха Минусинского района утонул молодой мужчина. Его тело найдено и передано полиции.

За прошедшую неделю в крае потушено 134 пожара. Погибли три человека, четверо получили травмы, спасены 53 человека. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнём, нарушения при эксплуатации печей и короткие замыкания.