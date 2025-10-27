В Красноярском крае за сутки потушено 18 пожаров, погиб один человек

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Минусинске по той же причине загорелась баня. Огонь охватил 16 кв. м, пожар ликвидировали семь человек с использованием двух единиц техники.
Силы и средства МЧС России также четыре раза выезжали на оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
На акваториях зарегистрировано одно происшествие: в протоке Енисея у села Селиваниха Минусинского района утонул молодой мужчина. Его тело найдено и передано полиции.
За прошедшую неделю в крае потушено 134 пожара. Погибли три человека, четверо получили травмы, спасены 53 человека. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнём, нарушения при эксплуатации печей и короткие замыкания.