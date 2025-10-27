Более 100 происшествий зафиксировали в Ростовской области за неделю

С 20 по 26 октября в Ростовской области случилось более 100 происшествий, для ликвидации которых потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказали в телеграм-канале донского управления МЧС.
По данным ведомства, за прошедшие семь дней случилось 64 пожара, в ходе тушения спасли четыре человека, еще один человек погиб. Также зафиксировали четыре возгорания сухой растительности на общей площади в 0,2 га.
На местах 39 ДТП были спасены три человека. На водных объектах зафиксировали два инцидента, во время которых погибли два человека, одного пострадавшего спасли.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.