Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 происшествий зафиксировали в Ростовской области за неделю

Помощь донских спасателей потребовалась при пожарах, на местах ДТП и на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 26 октября в Ростовской области случилось более 100 происшествий, для ликвидации которых потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказали в телеграм-канале донского управления МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие семь дней случилось 64 пожара, в ходе тушения спасли четыре человека, еще один человек погиб. Также зафиксировали четыре возгорания сухой растительности на общей площади в 0,2 га.

На местах 39 ДТП были спасены три человека. На водных объектах зафиксировали два инцидента, во время которых погибли два человека, одного пострадавшего спасли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.