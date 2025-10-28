Ричмонд
Лжеюрист похитил у назаровской пенсионерки почти миллион рублей

Пожилая женщина 1948 года рождения перевела все свои сбережения неизвестному, несмотря на предупреждения сотрудников банка и полиции.

Источник: Freepik

В Назарово Красноярского края мошенник, представившийся юристом, обманом похитил у пенсионерки 780 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Злоумышленник связался с 77-летней женщиной и сообщил ей о «попытке похитить ее средства». Для достоверности он детально описал состояние банковских счетов пенсионерки, указал точные суммы и запугал уголовной ответственностью.

Аферист предложил женщине «защитить» деньги. Для этого ей требовалось снять их со своих счетов. Пенсионерку дважды пытались отговорить сотрудники банка. Когда та пришла в третий раз, ее направили в полицию.

Мошенник убедил женщину, что правоохранители замешаны в преступной схеме. Уже после разговора с ними пенсионерка сняла все свои накопления и передала их курьеру, который приехал на такси по адресу ее проживания.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.