Лжеюрист похитил у назаровской пенсионерки почти миллион рублей

В Назарово Красноярского края мошенник, представившийся юристом, обманом похитил у пенсионерки 780 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Злоумышленник связался с 77-летней женщиной и сообщил ей о «попытке похитить ее средства». Для достоверности он детально описал состояние банковских счетов пенсионерки, указал точные суммы и запугал уголовной ответственностью.
Аферист предложил женщине «защитить» деньги. Для этого ей требовалось снять их со своих счетов. Пенсионерку дважды пытались отговорить сотрудники банка. Когда та пришла в третий раз, ее направили в полицию.
Мошенник убедил женщину, что правоохранители замешаны в преступной схеме. Уже после разговора с ними пенсионерка сняла все свои накопления и передала их курьеру, который приехал на такси по адресу ее проживания.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.