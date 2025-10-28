Ричмонд
В Самаре водитель «Mercedes-Benz» сбила 44-летнюю женщину

В Самаре женщина-пешеход пострадала на улице Блюхера.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Самары вечером в понедельник, 27 октября, женщина-пешеход попала в аварию. Горожанка оказалась под колесами иномарки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— В 17:45 41-летняя женщина-водитель «Mercedes-Benz» ехала по улице Блюхера в направлении улицы Карбышева. Во время движения она сбила 44-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение, — отметили в сообщении.

О причинах дорожного происшествия не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства аварии. Напомним, в регионе проводят дорожные рейды в предвыходные и выходные дни.