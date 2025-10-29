Ремонт плюс беспечность. Что рвануло в жилом доме в Нижнем Новгороде?

Пострадал мужчина, в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. С подробностями — nn.aif.ru.
Пожара не было.
О происшествии в квартире на последнем пятом этаже в чрезвычайные службы сообщили 28 октября в 20:07. Когда спасатели и пожарные прибыли на место, тушить огонь не пришлось — его не было. Пострадал мужчина 1990 года рождения, покорежены два окна и выбиты стёкла, повреждена межкомнатная перегородка, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
По информации городских властей, в пострадавшей квартире жильцы вели ремонт. После инцидента несущие конструкции пятиэтажки не пострадали. Жителям квартир с первого по четвёртый этаж разрешили остаться дома. На пятом этаже люди от греха подальше уехали к родственникам, пострадавший был госпитализирован Его жизни ничто не угрожает, уточняют в мэрии. Взрыва бытового газа не было.
Строительный фен виноват?
В доме на Львовской работали представители городского управления ГО и ЧС и районной администрации. Предварительно предстоят ремонтные работы, которые выполнит управляющая компания.
Разбираются в ситуации и следователи, и прокуратура. Следком заявил о начале процессуальной проверки.
Предварительная версия, как уточняют в мэрии: в ванной шли работы с акриловой краской, при этом нарушили технологию — решили просушить ванну строительным феном.
Ранее в Нижегородской области были взрывы бытового газа в жилых домах с серьёзными последствиями. В ночь на 17 января 2025 года взорвался газ в многоквартирном доме в Богородске — погибла женщина, дом пришлось пустить по снос из-за фатальных повреждений.