Ремонт плюс беспечность. Что рвануло в жилом доме в Нижнем Новгороде?

О происшествии в квартире на последнем пятом этаже в чрезвычайные службы сообщили 28 октября в 20:07. Когда спасатели и пожарные прибыли на место, тушить огонь не пришлось — его не было. Пострадал мужчина 1990 года рождения, покорежены два окна и выбиты стёкла, повреждена межкомнатная перегородка, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.