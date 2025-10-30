В Евпатории у женщины похитили более 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Установлено, что с 21 по 24 октября 2025 года местная жительница, введенная в заблуждение дистанционными мошенниками под предлогом переоформления лицевых счетов, перевела на указанные банковские счета сумму свыше 5,6 млн рублей. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.
«В настоящее время по указанному факту отделом МВД России по городу Евпатории возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры города Евпатории», — написали в пресс-службе ведомства.
После установления лиц, на чьи счета были переведены деньги, прокуратура рассмотрит возможность обращения в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.