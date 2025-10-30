В Евпатории у женщины похитили более 5,6 млн рублей

Установлено, что с 21 по 24 октября 2025 года местная жительница, введенная в заблуждение дистанционными мошенниками под предлогом переоформления лицевых счетов, перевела на указанные банковские счета сумму свыше 5,6 млн рублей. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.