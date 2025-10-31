Ричмонд
В Иркутске двое молодых людей угнали машину и выехали из города на спущенных колесах

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 31 октября. Несколько дней назад в полицию Иркутска обратилась местная жительница и сообщила об угоне Toyota Wish. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что транспортное средство пропало с Гражданской улицы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, после работы заявительница завела авто для прогрева и оставила ключи внутри. Вернувшись на место парковки, она не обнаружила машину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли похищенный автомобиль, установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей. Выяснилось, что злоумышленники проходили мимо машины и решили «прокатиться».

Молодые люди без навыков вождения «собрали» бордюры, повредили колеса и бампер, бросили автомобиль на въезде в Ангарск, куда затем добрались на попутном транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по факту угона Toyota Sprinter Carib в Бодайбо. Ранее с заявлением в дежурную часть обратился 35-летний владелец иномарки. Он рассказал, что ночью со двора его дома пропало авто.