В Иркутске двое молодых людей угнали машину и выехали из города на спущенных колесах

Ранее агентство сообщало, что сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по факту угона Toyota Sprinter Carib в Бодайбо. Ранее с заявлением в дежурную часть обратился 35-летний владелец иномарки. Он рассказал, что ночью со двора его дома пропало авто.