Нижегородца осудили за взрыв боеприпасов в доме на улице Фучика

Подсудимый лишь частично признал вину в незаконном хранении боеприпасов, однако отрицал причастность к взрыву в квартире. Он и его защита настаивали, что в квартире взорвался газ, а пожаротехническая и взрывотехническая экспертиза были взаимоисключающими. Первая не установила причин взрыва, исключив версию с газом, а вторая не обнаружила в квартире следов взрывчатки. Однако следствие убедило суд в том, что взорвались именно боеприпасы.