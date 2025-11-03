Наркотиков — не было: Друг Андреи Кучук опроверг слова родителей о смерти их дочери в ночном клубе Кишинева — все случилось внезапно

Олег Спыну противоречит отцу Андреи Кучук. Он подробно рассказывает о том, что произошло в ночь гибели дочери Игоря Кучука.
Олег Спыну нарушает молчание и раскрывает новые подробности о ночи трагедии, в которой погибла Андрея Кучук, дочь артиста Игоря Кучука. Артист опровергает некоторые заявления отца девушки и предлагает свою версию событий того рокового вечера, пытаясь развеять слухи и домыслы, появившиеся в публичном пространстве.
«Я танцевал с ней, и через полчаса услышал крики: “Андреа, Андреа!”.
В эмоциональном интервью Олег Спыну, коллега Андреи по сцене и близкий друг, подробно рассказал о последних минутах жизни девушки. Он говорит, что был там, на месте трагедии, участвуя в событии.
«Было около 22:00. Я танцевал с ней хору, она смеялась, была весёлой, полна жизни. Казалось, это был обычный вечер, ничто не предвещало трагедии. Минут через 30 я вышел на улицу и услышал крики: “Андреа! Андреа!…” Вернувшись, я увидел, как мои друзья делают ей искусственное дыхание. Она не могла дышать, ей не хватало воздуха, все были в шоке», — рассказал Олег Спыну.
Артист описывает последовавшие за этим моменты паники и отчаяния. «Потом приехала скорая. Было ясно, что она в очень тяжёлом состоянии. Она не дышала, никак не реагировала. Мы пробыли там почти час. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти её, но все были в напряжённом состоянии. Машина скорой помощи просто тряслась, было видно, как они борются за каждую секунду её жизни. Ей ставили трубки, пробовали все методы», — рассказал артист.
По его словам, на помощь была вызвана вторая бригада скорой помощи. «Приехала вторая бригада. Вышли врачи, и первым делом они спросили, здесь ли родители… Тогда я понял, что ситуация очень серьёзная. К сожалению, все их усилия ничего не изменили».
«Не могу сказать, что это было ужасно, но да, выпивалось…».
В том же интервью Олег Спыну также рассказал об атмосфере в месте, где проходила вечеринка, пытаясь развеять некоторые слухи, появившиеся после трагедии.
«Не могу сказать, что это было ужасно. Была обычная атмосфера, как на любой молодёжной вечеринке. Были танцы, смех, музыка. Да, употребляли алкоголь, но ничего из ряда вон выходящего. Никто не ожидал такой беды. Всё произошло внезапно, как гром среди ясного неба», — пояснил артист.
Он настаивал, что не заметил ничего подозрительного в поведении Андреи в тот вечер: «Не могу сказать, что она выглядела уставшей или что ей было плохо. С ней всё было в порядке, она танцевала, она улыбалась. А потом всё произошло в одно мгновение. Даже сейчас я не могу понять, как это могло закончиться так быстро».
Трагедия, потрясшая музыкальный мир Республики Молдова.
Смерть Андреи Кучук, дочери певца Игоря Кучука, глубоко потрясла творческое сообщество Республики Молдова. Молодая женщина, известная своей скромностью, но обаянием, скончалась при трагических обстоятельствах после инцидента на частной вечеринке.
