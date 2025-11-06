Подпольный цех с контрафактным алкоголем раскрыли в Ростовской области

По данным полиции, нелегальное производство организовал 47-летний житель Мясниковского района, он занимался изготовлением горячительного в своем частном доме. На бутылки с незаконным алкоголем наклеивались этикетки известных брендов. В итоге один из правообладателей получил ущерб в 5 млн рублей.