Подпольный цех с контрафактным алкоголем раскрыли в Ростовской области

Дома у жителя Дона обнаружили цех по производству поддельного горячительного.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области оперативники выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, сообщили в ГУ МВД России по донскому региону.

По данным полиции, нелегальное производство организовал 47-летний житель Мясниковского района, он занимался изготовлением горячительного в своем частном доме. На бутылки с незаконным алкоголем наклеивались этикетки известных брендов. В итоге один из правообладателей получил ущерб в 5 млн рублей.

— Во время обыска у нарушителя изъяли около 300 бутылок готовой продукции. Возбуждено дело по части 1 статьи 180 УК РФ. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — прокомментировали в МВД.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, ведутся поиски возможных сообщников задержанного.

