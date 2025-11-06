В Каменске-Шахтинском 13-летнюю девочку сбила легковая машина

В Каменске-Шахтинском 13-летняя девочка пострадала под колесами автомобиля «ВАЗ 21070», сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел утром 6 ноября в переулке Станционном. Предварительно, девочка попала под машину, когда перебегала дорогу вне зоны нерегулируемого пешеходного пешехода. Известно, что за рулем легковой машины находился 49-летний водитель.
Детали случившегося выясняют правоохранители.
Жителей Дона просят напоминать детям правила безопасного поведения на проезжей части. Водители также должны быть осторожными в местах, где могут проходить люди. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
