В Каменске-Шахтинском 13-летнюю девочку сбила легковая машина

Перебегавшая дорогу девочка-подросток попала под машину в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском 13-летняя девочка пострадала под колесами автомобиля «ВАЗ 21070», сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 6 ноября в переулке Станционном. Предварительно, девочка попала под машину, когда перебегала дорогу вне зоны нерегулируемого пешеходного пешехода. Известно, что за рулем легковой машины находился 49-летний водитель.

Детали случившегося выясняют правоохранители.

Жителей Дона просят напоминать детям правила безопасного поведения на проезжей части. Водители также должны быть осторожными в местах, где могут проходить люди. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

