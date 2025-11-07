Ричмонд
Образ жизни матери привел к трагедии

Прокуратура вскрыла грубые нарушения в работе органов опеки, больницы и школы, которые не предотвратили трагедию в неблагополучной семье.

Источник: МЧС РФ

Под действием наркотиков.

В Уссурийске суд избрал меру пресечения для местной жительницы в возрасте 29 лет, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своим малолетним детям. Женщина, предположительно находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила троих детей одних в квартире, где произошел пожар.

«В результате двое детей погибли, один госпитализирован. Однако следствие указывает, что вина за трагедию лежит не только на матери: прокуратура обнаружила халатность в работе всех служб, призванных защищать благополучие детей», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Пока виновной в глазах закона признают мать, следствие и прокуратура задаются вопросом: почему система профилактики, знавшая о неблагополучии в семье, допустила гибель детей?

Хроника трагедии.

Вечером 31 октября 2025 года в квартире дома № 136 на улице Полушкина в Уссурийске произошел пожар. Когда пожарные, вскрыв дверь, попали внутрь, они обнаружили троих детей в бессознательном состоянии. Шестимесячный малыш и двухлетний ребенок скончались на месте. Трехлетний ребенок был срочно госпитализирован. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать из задымленного подъезда четверых человек, в том числе одного ребенка.

По предварительной версии следствия, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.

«В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС России обнаружили несколько пепельниц и зажигалок, находящихся в свободном доступе. В результате пожара огнем поврежден лишь диван в одной из комнат», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Уссурийскому городскому округу Александр Мешков.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Учитывая тяжесть преступления, суд по ходатайству прокурора избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Системные нарушения.

Проверка прокуратуры вскрыла системные нарушения, которые создали почву для трагедии.

Было установлено, что семья длительное время проживала на территории Октябрьского муниципального округа и официально находилась в социально-опасном положении. Несмотря на это, органы системы профилактики бездействовали.

Центральная районная больница. Медики из Октябрьской ЦРБ, осуществлявшие патронаж за малолетними детьми, проигнорировали явные признаки неблагополучия в семье. Должного контроля за условиями их жизни и здоровья не велось.

Проверка выявила нарушения и в деятельности школы, где учился еще один, десятый ребенок из этой семьи, не проживавший с матерью и не пострадавший при пожаре. Несмотря на то, что ребенок фактически остался без попечения, школа не сообщила об этом в уполномоченные органы и не приняла мер для его устройства под опеку.

В результате за преступную халатность матери, которая, безусловно, должна понести ответственность, расплачиваются самые беззащитные — дети.