Образ жизни матери привел к трагедии

Проверка выявила нарушения и в деятельности школы, где учился еще один, десятый ребенок из этой семьи, не проживавший с матерью и не пострадавший при пожаре. Несмотря на то, что ребенок фактически остался без попечения, школа не сообщила об этом в уполномоченные органы и не приняла мер для его устройства под опеку.